Чехия и Германия завершили переговоры о передаче немецких танков Leopard

Чехия и Германия завершили обсуждение юридических и технических деталей бесплатной передачи чешской армии немецких танков Leopard.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства обороны Чехии Наталья Форстерова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Текст договора передан на подпись министрам обеих стран.

Ранее минобороны Чехии сообщило, что Германия подарит Чехии танки в знак благодарности за интенсивную военную поддержку Украины.

Согласно открытым источникам, Чехия направила в Украину танки T-72 и другую тяжелую боевую технику.

Премьер Чехии Петр Фиала ранее сообщал, что Чехия до конца года получит немецкие танки Leopard вместо отправленных в Украину.

В мае Германия договорилась с Чехией о предоставлении чешским вооруженным силам 15 германских танков Leopard.