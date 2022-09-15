В парламенте Франции требуют ввести декретный отпуск для депутатов

29-летняя депутат французской Национальной ассамблеи от левой партии "Непокоримая Франция" Матильда Хинье, ожидающая рождения ребенка в октябре, инициировала введение декретного отпуска для парламентариев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Законопроект Хинье предусматривает, что во время декретного отпуска или родов депутаты могут заменяться другими коллегами. Нынешнее французское законодательство такой возможности не предусматривает.

Коллеги Хинье утверждают, что находятся под сильным давлением, чтобы продолжать работать даже после родов. Так, 36-летняя депутат от партии президента Франции Лорианна Росси сказала, что вернулась на работу в прошлом году через три дня после родов.

Согласно французской избирательной системе, у всех депутатов есть заместители, занимающие их место, если он или она умирает или назначается министром или в Верховный суд Франции. Законопроект Хиньес позволит этим заместителям замещать депутатов, когда они находятся в декретном отпуске.

По словам левой депутата, Национальная ассамблея Франции – это "целая организация, организованная мужчинами для мужчин", тогда как более трети (215 из 577) ее членов – женщины (20 лет назад было всего 12%).

Декретный отпуск во Франции длится 16 недель, но женщины-депутаты сознательно его сокращают, поскольку, как они говорят, длительное отсутствие на работе может отрицательно повлиять на их карьеру.

Как сообщалось, бывший премьер Британии Борис Джонсон собирался уйти в декретный отпуск после рождения ребенка у его партнерши Керри Саймондс.