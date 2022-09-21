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Міністри закордонних справ ЄС проведуть термінову зустріч через заяви Путіна – ЗМІ

Середа, 21 вересня 2022, 21:12

Глави зовнішньополітичних відомств держав-членів Європейського Союзу в середу ввечері мають провести термінову зустріч після заяв президента Росії Владіміра Путіна про часткову мобілізацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це передає Reuters із посиланням на поінформованих дипломатів.

Зараз глави МЗС країн Євросоюзу, як відомо, перебувають у Нью-Йорку для участі в щорічній сесії Генеральної Асамблеії ООН.

Інших подробиць зустрічі не наводиться.

Як відомо, вранці 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію та заявив, що "не блефує" погрозами застосування ядерної зброї, при цьому стверджуючи, ніби ядерні погрози почалися з боку країн Заходу, а не Кремля.

Рішення Путіна про часткову мобілізацію викликало критику країн Заходу, які назвали його помилкою і визнанням поразки Росії в повномасштабній війні в Україні.

Раніше прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що оголошена президентом РФ часткова мобілізація є свідченням провалу російського вторгнення в Україну.

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Війна з РФ

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