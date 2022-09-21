Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу из-за заявлений Путина – СМИ

Главы внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза в среду вечером должны провести срочную встречу после заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом передает Reuters со ссылкой на информированных дипломатов.

В настоящее время главы МИД стран Евросоюза, как известно, находятся в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как известно, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию и заявил, что "не блефует" угрозами применения ядерного оружия, при этом утверждая, что ядерные угрозы начались со стороны стран Запада, а не Кремля.

Решение Путина о частичной мобилизации вызвало критику стран Запада, назвавших его ошибкой и признанием поражения России в полномасштабной войне в Украине.

Ранее премьер-министр Британии Лиз Трасс и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявили, что объявленная президентом РФ частичная мобилизация является свидетельством провала российского вторжения в Украину.