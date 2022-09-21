У Німеччині пропонують надавати прихисток дезертирам з Росії

Німецькі депутати від "Зелених" і Вільної демократичної партії, які входять до складу урядової коаліції, виступили з пропозицією надавати захист росіянам, які тікають від мобілізації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це депутати заявили в інтерв’ю Spiegel.

"Будь-хто, кому загрожує призов і хто не хоче бути частиною армії воєнних злочинів, є проти путінської системи. Ми, європейці, повинні швидко надати притулок опонентам російського режиму, а також безневинним дезертирам", – сказав Йоганнес Воґель, перший парламентський секретар фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі.

Він додав, що часткова мобілізація, оголошена Владіміром Путіним, посилює його агресивну війну, "що є і сигналом військової слабкості, і вираженням його зневаги до людей".

Думку Воґеля поділяє і відповідальний за зовнішню політику в "Зелених" Робін Ваґенер: "Путін – це найбільша загроза для російськомовних. Ми можемо і мусимо захищати російських дезертирів від путінської мобілізації та надати їм тимчасовий притулок".

Зазначимо, що в деяких інших країнах із такою позицією німецьких депутатів не згодні. Так, Латвія й Естонія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації.

А президент Литви Гітанас Науседа після оголошення часткової мобілізації в РФ закликав росіян "протистояти примусовій участі" у війні проти України.

Як відомо, в середу президент РФ Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в Росії. Пізніше глава російського Міноборони Сєргєй Шойгу заявив, що планується призвати 300 тисяч людей.