В Германии предлагают предоставлять убежище дезертирам из России

Немецкие депутаты от "Зеленых" и Свободной демократической партии, входящие в состав правительственной коалиции, выступили с предложением предоставлять защиту убегающим от мобилизации россиянам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом депутаты заявили в интервью Spiegel.

"Любой, кому грозит призыв и кто не хочет быть частью армии военных преступлений, против путинской системы. Мы, европейцы, должны быстро предоставить убежище оппонентам российского режима, а также невинным дезертирам", - сказал Йоханнес Вогель, первый парламентский секретарь фракции Свободная демократическая партия в Бундестаге.

Он добавил, что частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным, усиливает его агрессивную войну, "являющуюся и сигналом военной слабости, и выражением его пренебрежения к людям".

Мнение Вогеля разделяет и ответственный за внешнюю политику в "Зеленых" Робин Вагенер: "Путин – это самая большая угроза русскоязычным. Мы можем и должны защищать российских дезертиров от путинской мобилизации и предоставить им временное убежище".

Отметим, что в других странах с такой позицией немецких депутатов не согласны. Так, Латвия и Эстония уже заявили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, желающим уклониться от мобилизации.

А президент Литвы Гитанас Науседа после оглашения частичной мобилизации в РФ призвал россиян "противостоять принудительному участию" в войне против Украины.

Как известно, в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Позже глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тысяч человек.