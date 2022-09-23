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У німецькій опозиції закликають не поспішати з наданням притулку ухилянтам з Росії

П'ятниця, 23 вересня 2022, 20:41

Депутати від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини вважають, що федеральному уряду не потрібно квапитися з обіцянками надати притулок громадянам Росії, які прагнуть ухилитися від часткової мобілізації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У п’ятницю міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що заяву про надання притулку в Німеччині у зв'язку з політичними переслідуваннями може подати "будь-хто, хто мужньо виступає проти режиму президента Владіміра Путіна і через це наражає себе на велику небезпеку".

Однак представник опозиції – парламентський секретар союзу ХДС/ХСС Торстен Фрай – назвав заяви глави МВС надто поспішними.

"Прийом кількох сотень тисяч громадян Росії став би випробуванням для нашої країни. Своїми поодинокими зусиллями міністерка внутрішніх справ знову поставить у глухий кут інші європейські країни. Наші східноєвропейські партнери вже дали зрозуміти, що не підуть цим шляхом", – сказав Фрай в інтерв'ю Bild.

Глава МЗС Фінляндії проти надання притулку ухилянтам із Росії

Депутат нагадав, що Німеччина вже прийняла понад мільйон громадян України і цього року отримає ще 200 тисяч клопотань про притулок, переважно від людей із Близького Сходу та Афганістану. Тому Берлін має узгодити свої дії з європейськими партнерами.

Не діяти в цьому питанні наодинці Німеччину також закликав депутат від партії ХДС Крістоф де Вріс: "На даному етапі ми повинні діяти в інтересах Європи і переконатися в тому, що, користуючись нагодою, в Німеччину не проберуться агенти, навмисно заслані Путіним".

За те, що відкривати кордони для військовозобов'язаних громадян РФ потрібно з обережністю, висловився також депутат Європарламенту від ХДС Денніс Радтке. Він уточнив, що "не кожен дезертир є дисидентом".

Як повідомлялося, німецький уряд хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби "з міркувань совісті".

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Німеччина Росія

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