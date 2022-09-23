В немецкой оппозиции призывают не спешить с предоставлением убежища уклонистам из России

Депутаты от оппозиционного Христианско-демократического союза Германии считают, что федеральному правительству не нужно торопиться с обещаниями предоставить убежище гражданам России, которые стремятся уклониться от частичной мобилизации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В пятницу министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что заявление о предоставлении убежища в Германии в связи с политическими преследованиями может подать "любой, кто мужественно выступает против режима президента Владимира Путина и поэтому подвергает себя большой опасности".

Однако представитель оппозиции - парламентский секретарь союза ХДС/ХСС Торстен Фрай - назвал заявления главы МВД слишком поспешными.

"Прием нескольких сотен тысяч граждан России стал бы испытанием для нашей страны. Своими одиночными усилиями министр внутренних дел снова поставит в тупик другие европейские страны. Наши восточноевропейские партнеры уже дали понять, что не пойдут по этому пути", - сказал Фрай в интервью Bild.

Депутат напомнил, что Германия уже приняла более миллиона граждан Украины и в этом году получит еще 200 тысяч ходатайств об убежище, в основном от людей с Ближнего Востока и Афганистана. Поэтому Берлин должен согласовать свои действия с европейскими партнерами.

Не действовать в этом вопросе в одиночку Германию также призвал депутат от партии ХДС Кристоф де Врис: "На данном этапе мы должны действовать в интересах Европы и убедиться в том, что, пользуясь случаем, в Германию не проберутся агенты, намеренно засланные Путиным".

За то, что открывать границы для военнообязанных граждан РФ нужно с осторожностью, высказался также депутат Европарламента от ХДС Деннис Радтке. Он уточнил, что "не каждый дезертир является диссидентом".

Как сообщалось, немецкое правительство хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".