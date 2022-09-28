Президентка Молдови: якщо наш нейтралітет порушать, ми повинні захищатися

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що на тлі повномасштабної війни Росії проти України існує великий ризик порушення молдовського нейтралітету, і країна повинна мати можливість оборонятися.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Санду зробила в етері телеканалу Jurnal TV в середу.

"Республіка Молдова записала у своїй конституції, що вона є нейтральною країною, тому це не може означати приєднання до військового блоку. Нейтралітет працює доти, доки його поважають інші", – вважає молдовська президентка.

"Якщо інші країни не поважатимуть наш нейтралітет, то ми можемо зазнати нападу і маємо бути готовими захищатися. Починаючи з війни Росії проти України, ми усвідомлюємо, що ризики недотримання нашого нейтралітету є дуже високими", – додала вона.

На питання про можливість ситуації в Придністров’ї Санду сказала, що наразі немає ризику, що там можуть бути організовані псевдореферендуми, як це Росія робить в Україні.

"Але очевидно, що те, що Росія робить сьогодні в Україні, є порушенням міжнародного права, і це повинно турбувати всіх нас", – зазначила вона.

Раніше радник президентки Маї Санду у сфері національної оборони та безпеки Дорін Речан заявив, що Молдова більше не може покладатися лише на свій нейтральний статус і повинна нарощувати свою оборонну військову міць.

Молдова, одна з найбідніших країн Європи, цього року виділила на оборону трохи більше 1 мільярда леїв – або 0,45% ВВП. Цього року Молдова подала заявку на членство в Європейському Союзі та рішуче засудила вторгнення Росії в Україну.