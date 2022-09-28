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Президент Молдовы: если наш нейтралитет нарушат, мы должны защищаться

Среда, 28 сентября 2022, 23:13

Президент Молдовы Майя Санду считает, что на фоне полномасштабной войны России против Украины существует большой риск нарушения молдавского нейтралитета, и страна должна иметь возможность обороняться.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Санду сделала в эфире телеканала Jurnal TV в среду.

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"Республика Молдова записала в своей конституции, что она является нейтральной страной, поэтому это не может означать присоединение к военному блоку. Нейтралитет работает до тех пор, пока его уважают другие", - считает молдавский президент.

"Если другие страны не будут уважать наш нейтралитет, то мы можем подвергнуться нападению и должны быть готовы защищаться. Начиная с войны России против Украины, мы осознаем, что риски несоблюдения нашего нейтралитета очень высоки", - добавила она.

На вопрос о возможности ситуации в Приднестровье Санду сказала, что пока нет риска, что там могут быть организованы псевдореферендумы, как это Россия делает в Украине.

"Но очевидно, что то, что Россия делает сегодня в Украине, является нарушением международного права, и это должно беспокоить всех нас", - отметила она.

Ранее советник президента Майи Санду в сфере национальной обороны и безопасности Дорин Речан заявил, что Молдова больше не может полагаться только на свой нейтральный статус и должна наращивать свою оборонную военную мощь.

Молдова, одна из беднейших стран Европы, в этом году выделила на оборону чуть более 1 миллиарда леев – или 0,45% ВВП. В этом году Молдова подала заявку на членство в Европейском Союзе и решительно осудила вторжение России в Украину.

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Молдова

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