Глава Єврокомісії розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок розповіла про заходи, які планується запропонувати державам-членам ЄС для подолання енергетичної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн написала у Twitter.

"Путін використовує енергетику як зброю, скорочуючи пропозицію і маніпулюючи на енергетичних ринках. Йому це не вдасться. Європа візьме гору", – зазначила глава Єврокомісії.

Вона нагадала, що виконавчий орган ЄС готує пропозиції, щоб допомогти домогосподарствам і бізнесу впоратися з високими цінами на енергетику.

За її словами, серед цих пропозицій будуть:

скорочення споживання електроенергії;

встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ;

допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів енергетичного сектору;

підтримка виробників електроенергії, які мають проблеми з ліквідністю через нестабільність ринку.

Раніше Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз планує вжити термінових заходів, щоб спробувати стримати зростання цін на електроенергію, і готує пропозиції щодо реформування ринку електроенергії.

Очікується, що вони будуть обговорені на екстреному засіданні міністрів енергетики країн ЄС 9 вересня. Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейська комісія не може чекати до виступу Урсули фон дер Ляєн 14 вересня, щоб запропонувати рішення щодо енергетичної кризи.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що твердо переконана в необхідності обмеження ціни на російський газ, що експортується трубопроводом до ЄС.