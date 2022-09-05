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Глава Еврокомиссии рассказала, как в ЕС будут преодолевать энергетический кризис

Понедельник, 5 сентября 2022, 21:35

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в понедельник рассказала о мерах, которые планируется предложить государствам-членам ЕС для преодоления энергетического кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляен написала в Twitter.

"Путин использует энергетику как оружие, сокращая предложение и манипулируя на энергетических рынках. Ему не удастся. Европа возобладает", - отметила глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что исполнительный орган ЕС готовит предложения, чтобы помочь домохозяйствам и бизнесу справиться с высокими ценами на энергетику.

По ее словам, среди этих предложений будут:

  • сокращение потребления электроэнергии;
  • установление граничной цены на российский трубопроводный газ;
  • помощь уязвимым потребителям и предприятиям за счет доходов энергетического сектора;
  • поддержка производителей электроэнергии, имеющих проблемы с ликвидностью из-за нестабильности рынка.

Ранее Урсула фон дер Ляен объявила, что Европейский Союз планирует принять срочные меры, чтобы попытаться сдержать рост цен на электроэнергию, и готовит предложения по реформированию рынка электроэнергии.

Ожидается, что они будут обсуждены на экстренном заседании министров энергетики стран ЕС 9 сентября. В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейская комиссия не может ждать выступления Урсулы фон дер Ляен 14 сентября, чтобы предложить решение по энергетическому кризису.

Ранее президент Еврокомиссии заявила, что твердо убеждена в необходимости ограничения цены на российский газ, экспортируемый трубопроводом в ЕС.

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Еврокомиссия Энергетика

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