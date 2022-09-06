У Португалії схвалили пакет заходів для підтримки населення у зв’язку з інфляцією

У Португалії схвалили пакет надзвичайних заходів для підтримки населення у зв’язку зі стрімкою інфляцією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Президент Марселу Ребелу де Соуза підписав постанову уряду про заходи підтримки.

Вона передбачає виплати у розмірі 125 євро на людину у випадку, коли особа не отримує пенсію і має дохід менше 2700 євро на місяць, а також виплати родинам, незалежно від доходу домогосподарства, по 50 євро щомісячно на кожну дитину віком до 24 років.

Також йдеться про продовження відтермінування підвищення податку на викиди вуглекислого газу, зниження податку на пальне та інші заходи.

Крім того, президент підписав постанову, що дозволяє повернути режим регульованих тарифів для споживачів природного газу, у яких річне споживання складає до 10 000 кубометрів.

Готуються і додаткові соціальні законопроєкти - зокрема, про обмеження на підвищення орендної плати у 2023 до 2%.

Також уряд пропонує до грудня знизити ПДВ на електроенергію з діючих 13% до 6%.

Як повідомлялося, у німецькому Лейпцигу у понеділок пройшов протест у зв'язку з високими цінами на енергоносії.