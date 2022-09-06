В Португалии одобрили пакет мер по поддержке населения в связи с инфляцией

В Португалии был одобрен пакет чрезвычайных мер для поддержки населения в связи со стремительной инфляцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Президент Марселу Ребелу де Соуза подписал постановление правительства о мерах поддержки.

Она предусматривает выплаты в размере 125 евро на человека в случае, если человек не получает пенсию и имеет доход менее 2700 евро в месяц, а также выплаты семьям, независимо от дохода домохозяйства, по 50 евро ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 24 лет.

Также речь идет о продолжении отсрочки повышения налога на выбросы углекислого газа, снижении налога на горючее и других мерах.

Кроме того, президент подписал постановление, разрешающее вернуть режим регулируемых тарифов для потребителей природного газа, у которых годовое потребление составляет до 10 000 кубометров.

Готовятся и дополнительные социальные законопроекты – в частности, об ограничениях на повышение арендной платы в 2023 году до 2%.

Также правительство предлагает до декабря снизить НДС на электроэнергию с действующих 13% до 6%.

Как сообщалось, в немецком Лейпциге в понедельник прошел протест в связи с высокими ценами на энергоносители.