Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Португалии одобрили пакет мер по поддержке населения в связи с инфляцией

Вторник, 6 сентября 2022, 13:53

В Португалии был одобрен пакет чрезвычайных мер для поддержки населения в связи со стремительной инфляцией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Президент Марселу Ребелу де Соуза подписал постановление правительства о мерах поддержки.

Она предусматривает выплаты в размере 125 евро на человека в случае, если человек не получает пенсию и имеет доход менее 2700 евро в месяц, а также выплаты семьям, независимо от дохода домохозяйства, по 50 евро ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 24 лет.

Также речь идет о продолжении отсрочки повышения налога на выбросы углекислого газа, снижении налога на горючее и других мерах.

Кроме того, президент подписал постановление, разрешающее вернуть режим регулируемых тарифов для потребителей природного газа, у которых годовое потребление составляет до 10 000 кубометров.

Готовятся и дополнительные социальные законопроекты – в частности, об ограничениях на повышение арендной платы в 2023 году до 2%.

Также правительство предлагает до декабря снизить НДС на электроэнергию с действующих 13% до 6%.

Как сообщалось, в немецком Лейпциге в понедельник прошел протест в связи с высокими ценами на энергоносители.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Португалия Эконом.кризис

Статьи

65 млрд евро для граждан и бизнеса: как Германия сопротивляется энергетической агрессии РФ

Стоимость согласованных мер составляет 65 млрд евро. Зима 2023 года будет нести проблемы для Германии и всей Европы, в этом никто уже не сомневается... (укр.)
5 сентября 2022 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

70 тысяч против Украины: удастся ли правительству Чехии остановить реванш "друзей Путина"

Чешскую оппозицию объединила ненависть к правительству Петра Фиалы, которое, как там считают, помогает Украине ценой снижения жизненного уровня своих граждан.
5 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Требование на триллионы: куда заведет попытка Польши взыскать репарации с Германии

Польша официально потребует у Германии возмещения за ущерб, который она понесла в результате Второй мировой войны. Сумма репараций оценена в $1,32 трлн.
2 сентября 2022 — Иван Городиский, Центр Днистрянского