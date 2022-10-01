Данія викликала посла Росії через анексію українських територій

До МЗС Данії викликали посла Росії Владіміра Барбіна через кроки РФ з анексії українських регіноів.

Про це повідомила пресслужба МЗС Данії, пише "Європейська правда".

У зв’язку з викликом посла міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що спроба президента РФ Владіміра Путіна анексувати частини українських регіонів "абсолютно божевільна".

"Так звані "референдуми" на сході України не мають жодної легітимності, є порушенням міжнародного права та всіх цінностей, за які ми виступаємо. Данія ніколи не погодиться зі спробою Росії змінити кордони України за допомогою воєнної сили. Це повідомлення має бути абсолютно зрозумілим для Кремля. Тому я вирішив викликати посла Росії на розмову", - сказав Кофод.

Нагадаємо, Україна офіційно повідомила Міжнародний суд ООН про порушення Росією його наказу про тимчасові заходи у зв’язку зі спробою анексії чотирьох українських областей.

Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

США, Велика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.



