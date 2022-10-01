Дания вызвала посла России из-за аннексии украинских территорий

В МИД Дании вызвали посла России Владимира Барбина из-за шагов РФ по аннексии украинских регионов.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Дании, пишет "Европейская правда".

В связи с вызовом посла министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что попытка президента РФ Владимира Путина аннексировать части украинских регионов "абсолютно безумна".

"Так называемые "референдумы" на востоке Украины не имеют никакой легитимности, являются нарушением международного права и всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины с помощью военной силы. Это сообщение должно быть абсолютно понятно Кремлю. Поэтому я решил вызвать посла России на разговор", - сказал Кофод.

Напомним, Украина официально уведомила Международный суд ООН о нарушении Россией его приказа о временных мерах в связи с попыткой аннексии четырех украинских областей.

Лидеры всех стран Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

США, Великобритания и Канада ввели против России дополнительные санкции.