Міноборони Молдови: ядерний удар Росії буде воєнним злочином

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий 1 жовтня заявив, що використання Росією ядерної зброї буде воєнним злочином.

Про це він сказав на пресконференції спільно з міністром оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, пише "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Щодо можливого використання ядерної зброї масового ураження - це було воєнним злочином. На мою думку, подібні погрози свідчать про відчайдушне становище російської влади у цій війні", - зазначив Носатий

Ламбрехт підтримала молдовського колегу, наголосивши, що оголошена в Росії мобілізація також говорить про те, що російський план швидкого завоювання України провалився.

"Все це свідчить про військову слабкість Росії. Ми уважно стежимо за ситуацією після ядерних погроз Путіна, але вони не змусять нас не діяти. Важливо бути дуже уважними, швидко реагувати та не доводити до нової ескалації конфлікту", — додала вона.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі не бачили кроків Росії, які б сигналізували, що вона застосує ядерну зброю у війні проти України.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг 30 вересня відкинув погрози Росії застосувати ядерну зброю, наголосивши, що вони не впливають ані на підтримку України Альянсом, ані на її право звільняти окуповані території.