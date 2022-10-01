Минобороны Молдовы: ядерный удар России будет военным преступлением

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый 1 октября заявил, что использование Россией ядерного оружия будет военным преступлением.

Об этом он сказал на пресс-конференции совместно с министром обороны Германии Кристине Ламбрехт, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"О возможном использовании ядерного оружия массового поражения - это было бы военным преступлением. По моему мнению, подобные угрозы свидетельствуют об отчаянном положении российской власти в этой войне", - отметил Носатый.

Ламбрехт поддержала молдавского коллегу, отметив, что объявленная в России мобилизация также говорит о том, что российский план быстрого завоевания Украины провалился.

"Все это свидетельствует о военной слабости России. Мы внимательно следим за ситуацией после ядерных угроз Путина, но они не заставят нас бездействовать. Важно быть очень внимательными, быстро реагировать и не доводить до новой эскалации конфликта", - добавила она.

Напомним, Соединенные Штаты пока не видели шагов России, которые бы сигнализировали, что она применит ядерное оружие в войне против Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг 30 сентября отверг угрозы России применить ядерное оружие, отметив, что они не влияют ни на поддержку Украины Альянсом, ни на ее право освобождать оккупированные территории.