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Португалія передає Україні шість радянських гелікоптерів

Четвер, 13 жовтня 2022, 19:14

Португалія вирішила передати Україні шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Observador, про це в четвер оголосила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

"На прохання України і в координації з міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала Каррейрас.

Вона підкреслила, що вертольоти будуть "надзвичайно корисними для України, і наші українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу". Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.

Ідея полягає в тому, щоб передача техніки відбулася "якнайшвидше", зазначила Каррейрас.

Також вона підтвердила готовність Португалії брати участь у тренувальній місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, але форми такої участі ще обговорюються.

Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби, а також висловила готовність приймати біженців та поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.

Станом на кінець липня Лісабон надав Києву 315 тонн військової допомоги для протистояння повномасштабному російському вторгненню.

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Португалія Війна з РФ

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