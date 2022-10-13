Португалия передает Украине шесть советских вертолетов

Португалия решила передать Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за введенных против России санкций.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Observador, об этом в четверг объявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

"По просьбе Украины и в координации с министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за нынешнего сценария, санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически они не имеют сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - сказала Каррейрас.

Она подчеркнула, что вертолеты будут "чрезвычайно полезными для Украины, и наши украинские коллеги были очень благодарны за оказанную помощь". Один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому украинская сторона должна отремонтировать его, уточнила глава португальского Минобороны.

Идея заключается в том, чтобы передача техники состоялась "как можно быстрее", отметила Каррейрас.

Также она подтвердила готовность Португалии участвовать в тренировочной миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине, но формы такого участия еще обсуждаются.

Португалия уже передала Украине определенные виды техники, вооружение, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотники, медицинские средства, а также выразила готовность принимать беженцев и раненых бойцов и тренировать украинских военнослужащих.

По состоянию на конец июля Лиссабон предоставил Киеву 315 тонн военной помощи для противостояния полномасштабному российскому вторжению.