Самопровозглашенный Северный Кипр анонсировал авиарейсы в Россию в марте 2023 года

Так называемый "министр транспорта" самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арикли объявил о старте полетов в Россию из непризнанного государства в марте 2023 года.

Об этом пишет кипрское издание Cyprus Mail, сообщает "Европейская правда".

По словам Арикли, две авиакомпании откроют рейсы из Москвы через Анталию в течение туристического сезона 2023 года. Самолеты будут прибывать в новый аэропорт Эрджан под Никосией, открытие которого планируется в ноябре.

"Мы не можем позволить себе заморозить наши усилия. Нам нужно как можно быстрее запустить альтернативные авиалинии. Для нас сейчас важно иметь прямые рейсы. Технически мы к этому готовы, нужна инфраструктура есть… В новом сезоне маршруты Москва-Анталья-Эрджан запустят две компании", - сказал Арикли.

О том, что Россия планирует запустить авиарейсы в самопровозглашенную Турецкую Республику Северный Кипр, ранее сообщал CNN Turk. Тогда речь шла о планах запуска в ноябре.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал начало прямых рейсов из России в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра с российским президентом Владимиром Путиным.

Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году, после чего возникла самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра.