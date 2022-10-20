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Канада оголосила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів 

Четвер, 20 жовтня 2022, 07:40

Канада оголосила персональні санкції проти нових осіб і компаній з Ірану за їхню причетність до грубих порушень прав людини в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили в уряді 19 жовтня.

Це третій пакет заходів Канади проти іранського режиму за "систематичні грубі порушення прав людини та триваючі дії з дестабілізації регіонального миру та безпеки".

До санкційного списку потрапили ще шість фізичних осіб і чотири організації, яких називають безпосередньо причетними до порушень прав людини в Ірані, зокрема прав жінок, та виправдання репресій проти нелояльних до влади. 

Серед осіб, які потрапили до списку - заступник міністра внутрішніх справ Сеєд Маджид Мірахмаді, командувач однієї з операційних баз Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Карамі, колишній очільник іранської компанії мовлення Еззатолла Заргамі. 

Чотири організації, що потрапили до списку, є специфічними комісіями чи радами у структурі іранської системи влади. 

Санкції Канади забороняють співпрацю  з цими особами та заморозку будь-яких активів на території Канади, як і заборону в’їзду. 

На початку тижня нові санкції проти Ірану затвердив також Європейський Союз.

Як відомо, західні партнери готують санкції проти Ірану за надання Росії бойових безпілотників, які зараз масово застосовуються нею у війні проти України. Неофіційно повідомлялося, що посли ЄС вже затвердили санкції. 

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Іран Канада санкції

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