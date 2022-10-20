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Канада объявила новые санкции против Ирана за жестокое подавление протестов 

Четверг, 20 октября 2022, 07:40

Канада объявила персональные санкции против новых лиц и компаний из Ирана за их причастность к грубым нарушениям прав человека в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в правительстве 19 октября.

Это третий пакет мер Канады против иранского режима за "систематические грубые нарушения прав человека и продолжающиеся действия по дестабилизации регионального мира и безопасности".

В санкционный список попали еще шесть физических лиц и четыре организации, которых называют непосредственно причастными к нарушениям прав человека в Иране, в частности прав женщин, и оправдания репрессий против нелояльных к власти. 

Среди лиц, попавших в список - заместитель министра внутренних дел Сейед Маджид Мирахмади, командующий одной из операционных баз Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Карами, бывший глава иранской компании вещания Эззатолла Заргами. 

Четыре организации, попавшие в список, являются специфическими комиссиями или советами в структуре иранской системы власти. 

Санкции Канады запрещают сотрудничество с этими лицами и заморозку любых активов на территории Канады, как и запрет въезда. 

В начале недели новые санкции против Ирана утвердил также Европейский Союз.

Как известно, западные партнеры готовят санкции против Ирана за предоставление России боевых беспилотников, которые сейчас массово применяются ею в войне против Украины. Неофициально сообщалось, что послы ЕС уже утвердили санкции. 

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Иран Канада санкции

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