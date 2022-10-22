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Угорщина до кінця року ратифікує заявки Швеції і Фінляндії на вступ до НАТО

Субота, 22 жовтня 2022, 19:50

Уряд Угорщини підтримує членство Швеції та Фінляндії в НАТО і подав документи на ратифікацію в Національні збори.

Про це повідомив журналістам на брифінгу в суботу міністр Гергей Гуйяш, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Гуйяш, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана, сказав, що розширення НАТО за рахунок двох північних країн буде ратифіковано найпізніше до середини грудня.

На запитання журналіста, чи стане НАТО сильнішим зі вступом Фінляндії та Швеції, Гуйяш відповів, що сподівається на це. Він додав, що можна дискутувати про те, чи відповідає таке розширення інтересам національної безпеки Угорщини, але сказав, що зараз це не має значення.

Угорщина і Туреччина є єдиними країнами НАТО, які ще не ратифікували вступ Швеції і Фінляндії до альянсу - процес, який почався незабаром після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін днями сказала, що не очікує блокування заявки Угорщиною або Туреччиною, але вважає реальними ризики затримки цього процесу.

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Угорщина Розширення НАТО

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