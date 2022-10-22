Венгрия до конца года ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Правительство Венгрии поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и подало документы на ратификацию в Национальное собрание.

Об этом сообщил журналистам на брифинге в субботу министр Гергей Гуйяш, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Гуйяш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, сказал, что расширение НАТО за счет двух северных стран будет ратифицировано самое позднее к середине декабря.

На вопрос журналиста, станет ли НАТО сильнее со вступлением Финляндии и Швеции, Гуйяш ответил, что надеется на это. Он добавил, что можно дискутировать о том, соответствует ли такое расширение интересам национальной безопасности Венгрии, но сказал, что сейчас это не имеет значения.

Венгрия и Турция являются единственными странами НАТО, которые еще не ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в альянс - процесс, который начался вскоре после вторжения России в Украину в феврале.

Премьер Финляндии Санна Марин на днях сказала, что не ожидает блокирования заявки Венгрией или Турцией, но считает реальными риски задержки этого процесса.