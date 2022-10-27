Ірландія перестала пускати громадян Росії та Білорусі за британськими візами

Міністерство юстиції Ірландії оголосило про призупинення участі Росії та Білорусі в програмі безвізових короткострокових поїздок для громадян Російської Федерації та Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Програма дозволяє громадянам певних країн, які в'їхали до Сполученого Королівства на підставі британських короткострокових віз, подорожувати до Ірландії без необхідності отримання ірландської візи. Замість цього вони можуть використати час, що залишився до закінчення строку перебування у Великій Британії.

Раніше Росія та Білорусь були присутні в переліку країн, на яких поширюється дія цієї програми, тепер же їх звідти виключили.

"Рішення Російської Федерації вторгнутися в Україну та визнати низку непідконтрольних уряду областей, зокрема Донецьку та Луганську, незалежними суб'єктами є серйозним порушенням міжнародного права", – заявила глава Мін’юсту Ірландії Гелен Макенті.

Також, за її словами, Ірландія не буде визнавати російські паспорти, видані в окупованих Росією районах України та Грузії, якщо їхні власники намагатимуться за їхньою допомогою отримати візу чи виїхати за кордон.

Раніше прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна розгляне можливість допуску на свою територію громадян Росії, які тікають від мобілізації, але пріоритет буде віддавати біженцям з України.

Нагадаємо, Ірландія майже одразу після початку вторгнення РФ в Україну відкрила кордони для українських біженців. За останніми даними, понад 54 тисячі громадян України попросили притулку в Ірландії з початку війни, й це число продовжує зростати.