Ирландия перестала пускать граждан России и Беларуси по британским визам

Министерство юстиции Ирландии объявило о приостановлении участия России и Беларуси в программе безвизовых краткосрочных поездок для граждан Российской Федерации и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Программа позволяет гражданам определенных стран, которые въехали в Соединенное Королевство на основании британских краткосрочных виз, путешествовать в Ирландию без необходимости получения ирландской визы. Вместо этого они могут использовать время, оставшееся до окончания срока пребывания в Великобритании.

Ранее Россия и Беларусь присутствовали в перечне стран, на которых распространяется действие этой программы, теперь же их оттуда исключили.

"Решение Российской Федерации вторгнуться в Украину и признать ряд неподконтрольных правительству областей, в частности Донецкую и Луганскую, независимыми субъектами является серьезным нарушением международного права", - заявила глава Минюста Ирландии Хелен Макенти.

Также, по ее словам, Ирландия не будет признавать российские паспорта, выданные в оккупированных Россией районах Украины и Грузии, если их владельцы будут пытаться с их помощью получить визу или выехать за границу.

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, которые бегут от мобилизации, но приоритет будет отдавать беженцам из Украины.

Напомним, Ирландия почти сразу после начала вторжения РФ в Украину открыла границы для украинских беженцев. По последним данным, более 54 тысяч граждан Украины попросили убежища в Ирландии с начала войны, и это число продолжает расти.