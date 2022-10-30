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На війні в Україні загинули вже 23 грузинські бійці

Неділя, 30 жовтня 2022, 20:36

Під Бахмутом під час контактного бою загинув 40-річний грузинський боєць Гурген (Гуга) Гагнідзе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Група, у складі якої був Гагнідзе, потрапила в засідку найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Гуга Гагнідзе
Гуга Гагнідзе
Фото: соцмережі

40-річний Гуга Гагнідзе служив у 25-й повітряно-десантній бригаді ЗСУ. Він став 23-м грузином, який загинув із лютого під час боїв на боці України.

Наскільки відомо, у цей перелік включають і добровольців із Грузії, і етнічних грузинів, які вже тривалий час проживали в Україні до початку повномасштабної війни.

Кілька днів тому в Грузії відбулося прощання з Михеїлом Капланішвілі, який добровольцем пішов захищати Україну і загинув на Луганщині.

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Грузія Війна з РФ

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