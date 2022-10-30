На войне в Украине погибли уже 23 грузинских бойца
Воскресенье, 30 октября 2022, 20:36
Под Бахмутом во время контактного боя погиб 40-летний грузинский боец Гурген (Гуга) Гагнидзе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".
Группа, в составе которой был Гагнидзе, попала в засаду наемников частной военной компании "Вагнера".
40-летний Гуга Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Он стал 23-м грузином, который погиб с февраля во время боев на стороне Украины.
Насколько известно, в этот перечень включают и добровольцев из Грузии, и этнических грузин, которые уже длительное время проживали в Украине до начала полномасштабной войны.
Несколько дней назад в Грузии состоялось прощание с Михеилом Капланишвили, который добровольцем пошел защищать Украину и погиб на Луганщине.
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