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Президентські вибори в Австрії: прогнозують перемогу чинного глави держави

Неділя, 9 жовтня 2022, 19:15

За прогнозами після завершення голосування, перемогу на президентських виборах в Австрії отримає чинний глава держави Александр ван дер Беллен.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці в країні закрилися о 17:00 за місцевим часом. 

Прогноз соціологічної компанії SORA на замовлення суспільного мовника ORF передбачає перемогу ван дер Беллена з 55,4% голосів, можлива похибка складає 1,9%. Наступний за ним кандидат від "Партії свободи" Вальтер Розенкранц за цим прогнозом отримує 18,4%. Розенкранц раніше відзначився скандальною заявою щодо України, сказавши, що через швидке надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі Відень може переглянути свою участь у ньому.

Інший прогноз на замовлення агентства APA передбачає для ван дер Беллена майже ідентичний результат - 55,9%, для Розенкарца – 17,9%.

Александр ван дер Беллен у соцмережах вже подякував виборцям за висловлену йому довіру. 

В Австрії посада президента значною мірою має церемоніальну роль, але він має значні повноваження у період політичної нестабільності й зміни влади. За каденції ван дер Беллена таке ставалося принаймні двічі: у 2019 році, коли під час корупційного скандалу пішов у відставку уряд із "Партією свободи", та у 2021-му, коли ця ж доля спіткала колишнього канцлера Себастьяна Курца.


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Австрія

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