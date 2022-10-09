Президентські вибори в Австрії: прогнозують перемогу чинного глави держави

За прогнозами після завершення голосування, перемогу на президентських виборах в Австрії отримає чинний глава держави Александр ван дер Беллен.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці в країні закрилися о 17:00 за місцевим часом.

Прогноз соціологічної компанії SORA на замовлення суспільного мовника ORF передбачає перемогу ван дер Беллена з 55,4% голосів, можлива похибка складає 1,9%. Наступний за ним кандидат від "Партії свободи" Вальтер Розенкранц за цим прогнозом отримує 18,4%. Розенкранц раніше відзначився скандальною заявою щодо України, сказавши, що через швидке надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі Відень може переглянути свою участь у ньому.

Інший прогноз на замовлення агентства APA передбачає для ван дер Беллена майже ідентичний результат - 55,9%, для Розенкарца – 17,9%.

Александр ван дер Беллен у соцмережах вже подякував виборцям за висловлену йому довіру.

В Австрії посада президента значною мірою має церемоніальну роль, але він має значні повноваження у період політичної нестабільності й зміни влади. За каденції ван дер Беллена таке ставалося принаймні двічі: у 2019 році, коли під час корупційного скандалу пішов у відставку уряд із "Партією свободи", та у 2021-му, коли ця ж доля спіткала колишнього канцлера Себастьяна Курца.



