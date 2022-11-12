Старейшая королева Европы завершила празднование 50-летия пребывания на престоле

82-летняя королева Дании Маргрете II завершила празднование 50-летия своего пребывания на троне вместе с семьей - сейчас она является старейшим монархом Европы и единственной женщиной-королевой в мире после смерти Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В субботу Маргрете II проехалась в карете по датской столице Копенгагеном, а также приняла участие в церемонии в мэрии города. Эти мероприятия должны были состояться еще в сентябре, но были отложены на фоне смерти королевы Великобритании Елизаветы II -троюродной сестры Маргрете II.

ФОТО: AFP

В завершение празднований королева Дании помахала рукой с балкона мэрии Копенгагена, поздравив около 1500 человек, собравшихся на главной площади столицы.

ФОТО: AFP

Вместе с Маргрете II присутствовали ее второй сын, 53-летний принц Иоахим, чьих четырех детей она ранее лишила королевских титулов. Королева объяснила решение тем, что хотела позволить внукам жить нормальной жизнью, но Иоахим и его жена, принцесса Мари публично выразили свое возмущение.

Маргрете II изначально должна была отметить 50-летие своего восшествия на датский престол в январе, но из-за пандемии коронавируса торжества были значительно сокращены. Часть церемонии провели в сентябре, но в сокращенном формате из-за смерти Елизаветы II.

Маргрете была коронована в возрасте 31 года 14 января 1972 года. На момент ее вступления на престол лишь 45% датчан поддерживали королевскую семью, не соглашаясь с местом, которое она занимала в современной демократии. Сегодня она имеет поддержку более 80% населения.

Сын Магрете, 54-летний наследник принц Фредерик, должен стать ее преемником.