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У Білорусі заявили, що на її територію з України зайшов чоловік з автоматом

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Неділя, 20 листопада 2022, 17:44

Державний прикордонний комітет Білорусі в неділю звинуватив Україну в провокаціях через те, що напередодні через білорусько-український кордон нібито пройшов чоловік із автоматом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як повідомляється в Telegram-каналі Держприкордонкомітету Білорусі, інцидент стався в суботу близько 16:00 на залізничному пункті пропуску Словечно – з українського боку це Виступовичі, що в Житомирській області.

"Перебуваючи на білоруській території, український військовослужбовець здійснював фото- і відеозйомку місцевості, а також шукав або встановлював щось у снігу", – стверджують білоруські прикордонники, публікуючи відео.

 
Скриншот із відео у Telegram Державного прикордонного комітету Білорусі

Там додали, що здійснюють "перевірочні заходи", а також поскаржились на "низьку дисципліну українських сил територіальної оборони та інших воєнізованих формувань, які перебувають поблизу кордону", що нібито "створює провокаційні ситуації на кордоні, які можуть призвести до збройного зіткнення".

Раніше в Білорусі вже повідомляли про затримання "українського шпигуна" і двох завербованих ним білорусів, які начебто відправляли дані військовій розвідці України.

Нагадаємо, 10 жовтня Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових.

На цьому тлі на кордоні України та Білорусі зводять укріплення.

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Білорусь

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