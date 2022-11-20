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В Беларуси заявили, что на ее территорию из Украины зашел мужчина с автоматом

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Воскресенье, 20 ноября 2022, 17:44

Государственный пограничный комитет Беларуси в воскресенье обвинил Украину в провокациях из-за того, что накануне через белорусско-украинскую границу якобы прошел человек с автоматом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета Беларуси, инцидент произошел в субботу около 16:00 на железнодорожном пункте пропуска Словечно - с украинской стороны это Выступовичи, что в Житомирской области.

"Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу", - утверждают белорусские пограничники, публикуя видео.

 
СКРИНШОТ С ВИДЕО В TELEGRAM ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА БЕЛАРУСИ

Там добавили, что осуществляют "проверочные мероприятия", а также пожаловались на "низкую дисциплину украинских сил территориальной обороны и других военизированных формирований, находящихся вблизи границы", что якобы "создает провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооруженному столкновению".

Ранее в Беларуси уже сообщали о задержании "украинского шпиона" и двух завербованных им белорусов, которые якобы отправляли данные военной разведке Украины.

Как известно, 10 октября Лукашенко собрал срочное совещание силовиков, на котором объявил о задействовании Союзной армии и пообещал Украине "Крымский мост-2", а также анонсировал возвращение в Беларусь российских военных.

На этом фоне на границе Украины и Беларуси возводят укрепления.

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