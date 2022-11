ЗМІ: ЄС знову не узгодив граничну ціну на російську нафту, дискусії тривають

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в понеділок знову не змогли узгодити обмеження ціни на російську нафту, яке має набути чинності з 5 грудня.

Як передає "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікардж Джозвяк.

"Домовленості щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає. Останнє число – 62 долари за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні", – написав Джозвяк у Twitter.

No agreement on the #Russia oil cap among EU ambs today. The latest figure is 62 USD/barrel. Talks to continue this week https://t.co/c9e8F2p568