Вибори у найнаселенішому регіоні Іспанії стануть випробуванням для партії прем'єра

17 травня в Андалусії, найнаселенішому регіоні Іспанії, пройдуть вибори до регіонального парламенту, на який очікується перемога консервативної Народної партії (РР).

Майже сім мільйонів людей проголосують у неділю та, як очікується, вкотре підтримають Хуанму Морено з консервативної Народної партії.

Цей регіон є яскравим прикладом територіальних виборчих втрат, яких зазнала Соціалістична партія прем’єр-міністра Педро Санчеса в останні роки. У 2018 році лівоцентристи завершили майже 40-річне правління в Андалусії після того, як до влади прийшла коаліція на чолі з Народною партією.

Через рік історичне судове рішення викрило злочинну схему, що тривала десятиліттями та була пов’язана з розкраданням понад 670 млн євро державних коштів лідерами Соціалістичної партії. Це проклало шлях для Хуанми Морено до здобуття абсолютної більшості на регіональних виборах 2022 року.

Зараз Соціалістична партія Санчеса керує лише 5 з 17 автономних спільнот Іспанії – у трьох з них уряди сформовані з однієї партії.

Оскільки опитування прогнозують абсолютну перемогу Народної партії, Андалусія ставить Санчеса в хитке становище напередодні загальних виборів.

Зіткнувшись із неминучою перемогою Морено, Санчес "витягнув важку артилерію" і вирішив висунути свою віцепрем’єрку та міністерку фінансів Марію Хесус Монтеро як кандидатку.

Проте, схоже, що кандидатура міністерки не змогла мобілізувати електорат. Нещодавнє опитування, проведене газетою El País прогнозує значну поразку соціалістичній міністерці. Соціалісти, за прогнозами, можуть отримати 28 місць у 109-місному парламенті Андалусії, тоді як менші ліві партії разом отримають 10 місць.

Народна партія потенційно може отримати 56 місць і це дозволить Морено уникнути коаліцій з ультраправими.

Нагадаємо, у грудні на місцевих виборах в іспанському регіоні Естремадура ультраправа партія Vox подвоїла кількість своїх місць.

Також варто зазначити, що соратники прем'єра Педро Санчеса останнім часом опинились у центрі корупційних скандалів.