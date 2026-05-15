Мадяр прибрав огорожу біля колишньої резиденції прем'єра Угорщини

Новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр прибрав огорожу перед Кармелітським палацом – колишньою резиденцією прем'єр-міністра в історичному центрі Буди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HVG.

У п’ятницю вранці Петер Мадяр за допомогою міністра транспорту Давіда Вітезі розпочав демонтаж огорожі, яка роками утримувала журналістів та зацікавлених осіб подалі від офісу прем'єра.

Потім він оголосив, що віддав наказ про повне зняття кордону, встановленого ще у 2021 році. Тим часом туристи, які перебували в цьому районі, уважно стежили за подіями.

У прямому ефірі Мадяр оголосив, що відтепер будівля буде відкрита для відвідувачів. Віктор Орбан проживав там з 2019 року.

Будівлю, яку Орбан обрав своєю штаб-квартирою, новий прем'єр-міністр назвав символом ізоляції від народу.

Раніше Мадяр повідомив, що не переїжджатиме до урядової резиденції, а продовжить проживати у своєму будинку з родиною, а також розповів, на якому авто буде пересуватися.

Напередодні Петер Мадяр оголосив про скасування режиму надзвичайного стану, запровадженого його попередником Віктором Орбаном.

Нагадаємо, до виборів Мадяр анонсував перенесення урядового офісу з Кармелітського палацу, де працював уряд Віктора Орбана. Однією з причин такого рішення можуть бути підозри про присутність прослуховуючої апаратури у будівлі, де працював Орбан.