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СМИ: ЕС снова не согласовал предельную цену на российскую нефть, дискуссии продолжаются

Понедельник, 28 ноября 2022, 21:21

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в понедельник снова не смогли согласовать ограничение цены на российскую нефть, которое должно вступить в силу с 5 декабря.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикардж Джозвяк.

"Договоренности относительно предельной цены на российскую нефть среди послов ЕС сегодня нет. Последнее число - 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе", - написал Джозвяк в Twitter.

В июне лидеры "Группы семи" договорились о принципе ограничения цен на российскую нефть, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

Ограничения будут касаться российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых морским транспортом. Если нефть будут закупать по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.

С прошлой недели представители членов ЕС ведут пока безуспешные переговоры о согласовании предельной цены. Камнем преткновения стала сама цена.

Такие страны, как Польша, возражали против предложения установить лимит в 65 долларов за баррель, говоря, что это не лишит Россию сверхдоходов. Другие страны, как Греция, не хотят опускаться ниже этого уровня, потому что зависят от транзита нефти из РФ.

Между тем по состоянию на понедельник цена российской нефти уже упала ниже предложенного в ЕС лимита.

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Энергетика санкции Россия

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