СМИ: ЕС снова не согласовал предельную цену на российскую нефть, дискуссии продолжаются

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в понедельник снова не смогли согласовать ограничение цены на российскую нефть, которое должно вступить в силу с 5 декабря.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикардж Джозвяк.

"Договоренности относительно предельной цены на российскую нефть среди послов ЕС сегодня нет. Последнее число - 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе", - написал Джозвяк в Twitter.

No agreement on the #Russia oil cap among EU ambs today. The latest figure is 62 USD/barrel. Talks to continue this week https://t.co/c9e8F2p568