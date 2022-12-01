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Італійський уряд запроваджує тимчасове управління на заводі, що належить російському "Лукойлу"

Четвер, 1 грудня 2022, 22:37

Рада міністрів Італії в четвер одностайно вирішила запровадити тимчасове управління на нафтопереробному заводі ISAB на Сицилії, що належить російському "Лукойлу" – санкції Європейського Союзу, які набувають чинності у грудні, погрожували зупинити його роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Рішення уряду Італії, як повідомляється, спрямоване на "захист національних інтересів у стратегічних галузях виробництва" та складається з двох частин.

Перша частина передбачає урядове втручання в сектор вуглеводнів "з метою забезпечення безперервності виробництва та безпеки постачання". Друга – стосується компенсаційних заходів, які можуть бути застосовані для підтримки компаній, які постраждають унаслідок нафтового ембарго ЄС.

На заводі ISAB на Сицилії працюють 3500 людей, а для ще 6500 людей він забезпечує робочі місця опосередковано. Крім того, на НПЗ припадає близько 20% переробки нафти в усій Італії та 8% економічної активності Сицилії.

З моменту вторгнення в Україну нафтопереробний завод може переробляти лише російську нафту, оскільки банки відмовилися брати на себе ризик надання кредитів на купівлю неросійської нафти. Але через нафтове ембарго, яке набуває чинності 5 грудня, ISAB загрожувало закриття.

Працівники заводу влаштовували акції протесту й вимагали від уряду Італії зберегти робочі місця. Один із варіантів, який розглядався, – отримання тимчасового звільнення від дії ембарго ЄС, але його пізніше відкинули.

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Італія Енергетика санкції

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