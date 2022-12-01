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Итальянское правительство вводит временное управление на заводе, принадлежащем российскому "Лукойлу"

Четверг, 1 декабря 2022, 22:37

Совет министров Италии в четверг единогласно решил ввести временное управление на нефтеперерабатывающем заводе ISAB на Сицилии, принадлежащем российскому "Лукойлу" - санкции Европейского Союза, которые вступают в силу в декабре, угрожали остановить его работу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Решение правительства Италии, как сообщается, направлено на "защиту национальных интересов в стратегических отраслях производства" и состоит из двух частей.

Первая часть предусматривает правительственное вмешательство в сектор углеводородов "с целью обеспечения непрерывности производства и безопасности поставок". Вторая - касается компенсационных мер, которые могут быть применены для поддержки компаний, которые пострадают в результате нефтяного эмбарго ЕС.

На заводе ISAB на Сицилии работают 3500 человек, а для еще 6500 человек он обеспечивает рабочие места опосредованно. Кроме того, на НПЗ приходится около 20% переработки нефти во всей Италии и 8% экономической активности Сицилии.

С момента вторжения в Украину нефтеперерабатывающий завод может перерабатывать только российскую нефть, поскольку банки отказались брать на себя риск предоставления кредитов на покупку нерусской нефти. Но из-за нефтяного эмбарго, которое вступает в силу 5 декабря, ISAB грозило закрытие.

Работники завода устраивали акции протеста и требовали от правительства Италии сохранить рабочие места. Один из вариантов, который рассматривался, - получение временного освобождения от действия эмбарго ЕС, но его позже отвергли.

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Италия Энергетика санкции

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