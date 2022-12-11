Президентка Європарламенту призупинила мандат заступниці, що фігурує у корупційному розслідуванні

Президентка Європарламенту Роберта Метсола призупинила мандат своєї заступниці, євродепутатки Єви Кайлі, яка фігурує у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

"На тлі триваючих проваджень, які ведуть бельгійські органи влади, президентка Роберта Метсола вирішила невідкладно призупинити усі повноваження та обов’язки, делеговані Єві Кайлі як віцепрезидентці Європарламенту", - оголосив увечері 10 грудня її речник.

"Наш Європейський парламент рішуче виступає проти корупції. На цьому етапі ми не можемо коментувати жодних розслідувань, окрім як підтвердити, що ми повністю співпрацюємо і будемо співпрацювати з усіма відповідними правоохоронними та судовими органами. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти правосуддю", - написала Метсола у своєму Twitter у суботу.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що у рамках розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі. Стверджується, що вона фігурує у справі про незаконний лобізм на користь Катару в установі ЄС.

У п’ятницю ввечері Кайлі виключили з її власної політичної партії у Греції та призупинили її членство у політичній групі в Європейському парламенті.