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Мандат вицепрезидента Европарламента, фигурирующего в коррупционном расследовании, приостановили

Воскресенье, 11 декабря 2022, 08:22

Президент Европарламента Роберта Метсола приостановила мандат своей заместительницы, евродепутата Евы Кайли, которая фигурирует в деле о незаконном лоббизме в пользу Катара в учреждении ЕС.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда". 

"В свете продолжающихся производств, которые ведут бельгийские органы власти, президент Роберта Метсола решила безотлагательно приостановить все полномочия и обязанности, делегированные Еве Кайли как вице-президенту Европарламента", - объявил вечером 10 декабря ее представитель. 

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. Утверждается, что она фигурирует в деле о незаконном лоббизме в пользу Катара в учреждении ЕС.

В пятницу вечером Кайли исключили из ее собственной политической партии в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте.

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Европарламент

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