Соціалісти в Європарламенті виключили зі своєї групи віцепрезидентку, що фігурує в корупційному скандалі

Прогресивний альянс соціалістів і демократів Європейського парламенту у понеділок ухвалив рішення виключити зі свого складу віцепрезидентку органу Єву Кайлі, що фігурує в корупційному скандалі про незаконний лобізм.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми обурені звинуваченнями в корупції в Європейському парламенті. Група соціалістів і демократів має нульову толерантність до корупції. Ми виступаємо за ретельне розслідування та повне розкриття інформації. Ми будемо повністю співпрацювати з усіма слідчими органами", – йдеться в заяві групи.

Окрім виключення зі свого складу, Прогресивний альянс соціалістів і демократів вимагає також звільнити Кайлі з посади віцепрезидентки Європарламенту під час пленарного засідання цього тижня.

Крім того, євродепутати пропонують провести дебати на тему "підозр щодо корупції з боку країн Перської затоки", а також створити комітет Європарламенту з розслідування іноземного втручання в інституції ЄС з метою впливу на ухвалення рішень.

Раніше, нагадаємо, Прогресивний альянс соціалістів і демократів – друга найбільша політична група Європарламенту – призупинила членство Єви Кайлі.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей". Зокрема, правоохоронці вилучили приблизно 600 тисяч євро готівкою, мобільні телефони та комп'ютерне обладнання.

Згодом стало відомо, що в межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі та колишній євродепутат від Італії П'єр-Антоніо Панцері. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі та Панцері було взято під варту. Крім того, активи Кайлі були заморожені Грецією, її батьківщиною.

Також у межах антикорупційної операції федеральної прокуратури відбувся обшук у будинку депутата Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який в останні місяці публічно підтримував Катар.

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