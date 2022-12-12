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Социалисты в Европарламенте исключили вице-президента, фигурирующую в коррупционном скандале

Понедельник, 12 декабря 2022, 21:57

Прогрессивный альянс социалистов и демократов Европейского парламента в понедельник принял решение исключить из своего состава вице-президента органа Еву Кайли, фигурирующую в коррупционном скандале о незаконном лоббизме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы возмущены обвинениями в коррупции в Европейском парламенте. Группа социалистов и демократов имеет нулевую толерантность к коррупции. Мы выступаем за тщательное расследование и полное раскрытие информации. Мы будем полностью сотрудничать со всеми следственными органами", - говорится в заявлении группы.

Кроме исключения из своего состава, Прогрессивный альянс социалистов и демократов требует также уволить Кайли с должности вице-президента Европарламента во время пленарного заседания на этой неделе.

Кроме того, евродепутаты предлагают провести дебаты на тему "подозрений относительно коррупции со стороны стран Персидского залива", а также создать комитет Европарламента по расследованию иностранного вмешательства в институты ЕС с целью влияния на принятие решений.

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Ранее, напомним, Прогрессивный альянс социалистов и демократов - вторая крупнейшая политическая группа Европарламента - приостановила членство Евы Кайли.

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии стало известно, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли и бывший евродепутат от Италии Пьер-Антонио Панцери. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли и Панцери, были взяты под стражу. Кроме того, активы Кайли были заморожены Грецией, ее родиной.

Также в рамках антикоррупционной операции федеральной прокуратуры состоялся обыск в доме депутата Европейского парламента от Бельгии Марка Тарабелли, который в последние месяцы публично поддерживал Катар.

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