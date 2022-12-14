В Європарламенті через корупційний скандал хочуть переглянути доступ Qatar Airways до ринку ЄС

Депутати Європарламенту хочуть перевірити, чи Катар неправомірно вплинув на ключову угоду про повітряний транспорт, яка надає авіалінії Qatar Airways необмежений доступ до ринку ЄС.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Каріма Деллі, голова транспортного комітету парламенту, який вів переговори про угоду, попередив, що Катар міг втрутитися у внутрішні обговорення угоди в парламенті.

"Враховуючи останні події, надання згоди на цю угоду на цьому етапі може бути складним, доки не буде встановлено, що умови були прозорими та неупередженими", — написала вона в листі координаторам політичних груп у своєму комітеті.

Деллі сказала, що комітет працюватиме з внутрішніми розслідуваннями президентки Європарламенту, розсекречуючи документи та заяви, "що стосуються Катару, якщо це буде потрібно".

З точки зору потенційної відмови від ратифікації угоди, яка була укладена минулого року, вона додала, що комітет повинен отримати вказівки від Європейської комісії "швидко повідомити нас про поточний процес ратифікації авіаційної угоди між ЄС і Катаром і повідомити нас, коли очікується початок процедури погодження".

Авіаційні переговори між ЄС і Катаром піддалися різкій критиці з боку європейських авіакомпаній, які побоювалися недобросовісної конкуренції з боку рейсів Qatar Airway до пунктів призначення по всій Азії, а також прямих конкурентів Qatar Airways у Перській затоці, чиї сполучення з Європою залишаються обмеженими.

Угода замінює серію двосторонніх угод і подавалася як спосіб забезпечення чесної конкуренції та єдиних соціальних і трудових стандартів. Однак частина європейського авіаційного сектору засудила угоду.

"Угода з Катаром не відповідає інтересам ані європейських працівників, ані європейської авіаційної промисловості", — заявила минулого року під час підписання угоди Марія-Паскалін Мурта, член правління профспілки німецьких пілотів Vereinigung Cockpit.

Нагадаємо, у Брюсселі та околицях 9 грудня були проведені обшуки й арешти в межах розслідування діяльності "злочинної організації, корупції та відмивання грошей".

Згодом стало відомо, що в межах розслідування була арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту Єва Кайлі та колишній євродепутат від Італії П'єр-Антоніо Панцері. У неділю чотирьох фігурантів справи включно з Кайлі та Панцері було взято під варту. Крім того, активи Кайлі були заморожені Грецією, її батьківщиною.

Європарламент у зв’язку з розслідуванням призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС, а також усунув з посади підозрювану в корупції віцепрезидентку Кайлі.

Детально про скандал читайте у статті Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.