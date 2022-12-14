В Европарламенте из-за коррупционного скандала хотят пересмотреть доступ Qatar Airways к рынку ЕС

Депутаты Европарламента хотят проверить, повлиял ли Катар неправомерно на ключевое соглашение о воздушном транспорте, которое предоставляет авиалинии Qatar Airways неограниченный доступ к рынку ЕС.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Карима Делли, глава транспортного комитета парламента, которая вела переговоры о соглашении, предупредила, что Катар мог вмешаться во внутренние обсуждения соглашения в парламенте.

"Учитывая последние события, предоставление согласия на это соглашение на этом этапе может быть сложно, пока не будет установлено, что условия были прозрачными и беспристрастными", — написала она в письме координаторам политических групп в своем комитете.

Делли сказала, что комитет будет работать с внутренними расследованиями президента Европарламента, рассекречивая документы и заявления, "касающиеся Катара, если это будет нужно".

С точки зрения потенциального отказа от ратификации соглашения, заключенного в прошлом году, она добавила, что комитет должен получить указания от Европейской комиссии "скоро сообщить нам о текущем процессе ратификации авиационного соглашения между ЕС и Катаром и сообщить нам, когда ожидается начало процедуры согласования".

Авиационные переговоры между ЕС и Катаром подверглись резкой критике со стороны европейских авиакомпаний, опасавшихся недобросовестной конкуренции со стороны рейсов Qatar Airway в пункты назначения по всей Азии, а также прямых конкурентов Qatar Airways в Персидском заливе, чьи сообщения с Европой остаются ограниченными.

Соглашение заменяет серию двусторонних соглашений и представлялось как способ обеспечения честной конкуренции и единых социальных и трудовых стандартов. Однако часть европейского авиационного сектора осудила соглашение.

"Соглашение с Катаром не отвечает интересам ни европейских работников, ни европейской авиационной промышленности", - заявила в прошлом году во время подписания соглашения Мария-Паскалин Мурта, член правления профсоюза немецких пилотов Vereinigung Cockpit.

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии стало известно, что в рамках расследования были арестованы одна из вице-президентов Европарламента Ева Кайли и бывший евродепутат от Италии Пьер-Антонио Панцери. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли и Панцери, были взяты под стражу. Кроме того, активы Кайли были заморожены Грецией, ее родиной.

Европарламент в связи с расследованием приостановил голосование о предоставлении гражданам Катара безвизового режима с ЕС.

Подробно о скандале читайте в статье Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.