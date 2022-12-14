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В Дании партия, выигравшая выборы, неожиданно сформирует правительство с оппозицией

Среда, 14 декабря 2022, 09:24

Лидер социал-демократов Дании Метте Фредериксен согласилась сформировать правительство с основной оппозиционной Либеральной партией и "Умеренными", с ней как премьер-министром.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Лидеры трех партий - Фредериксен, Джейкоб Эллеман-Йенсен из Либеральной партии и Ларс Лекке Расмуссен из центристских "Умеренных" - проведут в среду брифинг для прессы, на котором изложат общие политические идеи, лежащие в основе следующего правительства.

"Умеренные" - новая партия, созданная в июне, ее возглавляет Расмуссен, предыдущий премьер-министр. После новаторской избирательной кампании она стала третьей по величине партией Дании.

Три партии в совокупности имеют 89 мест в парламенте из 179 мест, в том числе четыре места для законодателей из Гренландии и Фарерских островов.

Это означает, что новое правительство практически будет иметь большинство, поскольку североатлантические мандаты традиционно не вмешиваются во внутреннюю политику Дании.

Фредериксен начнет свой второй срок на посту премьер-министра, как только в четверг будет официально объявлено о новом правительстве.

Поскольку ее левоцентристская Социал-демократическая партия набрала более четверти голосов на всеобщих выборах 1 ноября, сделав ее самой влиятельной в парламенте, Фредериксен прекратила переговоры с традиционными левыми союзниками.

Новая коалиция, которая была сформирована после рекордно длительных переговоров, длившихся более месяца, впервые за более чем четыре десятилетия провела переговоры с оппозиционными партиями по формированию правительства, преодолевая традиционный разрыв между левыми и правыми.

Фредериксен утверждала во время своей кампании, что во времена международной неопределенности необходимо широкое правительство, которое преодолело бы разрыв между левыми и правыми.

Фредериксен была вынуждена назначить досрочные выборы, когда левая партия, которая поддерживала ее правительство меньшинства, отозвала поддержку ее правительства.

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Дания

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