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Італія видасть Бельгії причетну до корупційного скандалу в Європарламенті

Понеділок, 19 грудня 2022, 22:26

Суд італійського міста Брешія в понеділок дозволив видати Бельгії Марію Долорес Коллеоні, чий чоловік, колишній депутат Європейського парламенту П’єр-Антоніо Панцері, фігурує в корупційному скандалі через лобізм Катару та Марокко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

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Бельгійський суддя Мішель Клозе раніше видав два європейські ордери на арешт дружини й доньки Панцері – Марії Долорес Коллеоні та Сильвії Панцери. Їх підозрюють у тому, що вони свідомо допомагали транспортувати "подарунки" від посла Марокко в Польщі, які використовувалися з незаконною лобістською метою.

На суді в Брешії прокурори заявили, що прослуховування телефонних розмов виявило докази можливих злочинів, до яких причетні Коллеоні та Панцері. Жінки наразі перебувають під домашнім арештом у домі в передмісті Брешії, в разі доведення провини їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За даними джерела АР, під час обшуку в будинку Коллеоні були вилучені 17 тисяч євро, а також комп'ютери, мобільні телефони, годинники і документи.

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Сама Коллеоні, яка була присутня на суді в Брешії, заперечила, що отримала вигоду від "подарунків" від катарських і марокканських дипломатів. Її адвокати наполягали, що видання Коллеоні Бельгії порушить її права людини, оскільки італійський суд вже обрав їй домашній арешт, а в Бельгії її візьмуть під варту до пред'явлення звинувачень і судового розгляду.

Нагадаємо, корупційний скандал пов’язаний із підкупом чинних і колишніх посадовців Європарламенту. У межах розслідування, серед інших, була взята під варту вже колишня віцепрезидентка Єва Кайлі, якій закидають незаконний лобізм на користь Катару, та ексдепутат Європарламенту П'єр-Антоніо Панцері.

У зв’язку з розслідуванням Європарламент призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС, а також усунув з посади підозрювану в корупції Кайлі.

Більше читайте тут: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті

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Італія Бельгія Антикорупція

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