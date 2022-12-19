Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Италия выдаст Бельгии причастную к коррупционному скандалу в Европарламенте

Понедельник, 19 декабря 2022, 22:26

Суд итальянского города Брешия в понедельник разрешил выдать Бельгии Марию Долорес Коллеони, чей муж, бывший депутат Европейского парламента Пьер-Антонио Панцери, фигурирует в коррупционном скандале из-за лоббизма Катара и Марокко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Европарламент готовит антикоррупционный план на 10 пунктов из-за "Катаргейта"

Бельгийский судья Мишель Клозе ранее выдал два европейских ордера на арест жены и дочери Панцери - Марии Долорес Коллеони и Сильвии Панцери. Их подозревают в том, что они сознательно помогали транспортировать "подарки" от посла Марокко в Польше, которые использовались с незаконной лоббистской целью.

На суде в Брешии прокуроры заявили, что прослушивание телефонных разговоров выявило доказательства возможных преступлений, к которым причастны Коллеони и Панцери. Женщины сейчас находятся под домашним арестом в доме в пригороде Брешии, в случае доказательства вины им грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным источника АР, во время обыска в доме Коллеони были изъяты 17 тысяч евро, а также компьютеры, мобильные телефоны, часы и документы.

Катар отвергает обвинения ЕС в коррупции и ставит под сомнение сотрудничество в энергетике

Сама Коллеони, которая присутствовала на суде в Брешии, отрицала, что получила выгоду от "подарков" от катарских и марокканских дипломатов. Ее адвокаты настаивали, что выдача Коллеони Бельгии нарушит ее права человека, поскольку итальянский суд уже избрал ей домашний арест, а в Бельгии ее возьмут под стражу до предъявления обвинений и судебного разбирательства.

Напомним, коррупционный скандал связан с подкупом действующих и бывших должностных лиц Европарламента. В рамках расследования, среди прочих, была взята под стражу уже бывшая вице-президент Ева Кайли, которую обвиняют в незаконном лоббизме в пользу Катара, и экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери.

В связи с расследованием Европарламент приостановил голосование по предоставлению гражданам Катара безвизового режима с ЕС, а также отстранил от должности подозреваемую в коррупции Кайли.

Читайте также: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия Бельгия Антикоррупция

Статьи

Удавка для российской экономики: как начало действовать нефтяное эмбарго

Эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок уже приносят первые положительные результаты для Украины и мировой экономики.
19 декабря 2022 — Cветлана Романко, Razom We Stand

Шантаж ценой Украины: как ссора Польши и Венгрии с ЕС могла стоить Киеву 18 млрд евро

Решение о так называемом минимальном налоге стало ключевым в "драме" на саммите ЕС, которая едва не стоила Украине 18 млрд евро...
17 декабря 2022 — Янош Алленбах-Амман, EURACTIV, Сергей Сидоренко, ЕвроПравда

Крах правительства, обещавшего МиГ-29: что изменит для Украины политический кризис в Словакии

Насколько вероятен разворот Словакии от дружественного Украине государства до евроскептика, который будет продвигать тезисы о компромиссе с Кремлем?
16 декабря 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда