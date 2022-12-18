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Катар відкидає звинувачення ЄС у корупції та ставить під сумнів співпрацю в енергетиці

Неділя, 18 грудня 2022, 20:19

Катар знову заявив, що заперечує свою причетність до розслідуваної бельгійською владою справи про корупцію в Європейському парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У заяві, зробленій у неділю дипломатом місії Катару при ЄС, ідеться про те, що "упереджені думки" змусили Європарламент проголосувати в четвер за призупинення всієї роботи над законодавством, що стосується Катару, і заборонити представникам Катару відвідувати його приміщення.

Призупинення зачіпає законодавство, пов'язане з лібералізацією візового режиму, авіаційну угоду між ЄС і Катаром і заплановані візити доти, доки звинувачення не буде підтверджено або спростовано.

"Рішення про запровадження такого дискримінаційного обмеження... негативно позначиться на регіональному та глобальному співробітництві в галузі безпеки, а також на поточних дискусіях про глобальну енергетичну бідність і безпеку", - сказав дипломат.

Катар зазнав "виключно критики і нападок" під час розслідування і був глибоко розчарований тим, що бельгійський уряд "не доклав жодних зусиль для взаємодії з нашим урядом із метою встановлення фактів", ідеться в заяві.

Нагадаємо, Франческо Джорджі, партнер відстороненої з посади віцепрезидентки Європарламенту Єви Кайлі, зізнався у своїй ролі в корупційному скандалі, пов'язаному з Катаром.

Раніше очільниця Європейської прокуратури (EPPO) Лаура Ковеші вимагала від Європейського парламенту зняти імунітет з двох грецьких євродепутатів у зв'язку з підозрами у шахрайстві, серед яких - колишня віцепрезидентка Єва Кайлі.

Детальніше читайте у статті - Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті

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Антикорупція Європарламент

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