У Єврокомісії застерегли Маска від допуску путінської пропаганди у Twitter

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, відповідальна за зусилля по боротьбі з дезінформацією в мережі, попередила мільярдера Ілона Маска через можливу допомогу російському режиму, якщо Twitter не викорінюватиме російську пропаганду щодо війни в Україні.

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За словами Юрової, необхідно забезпечити, щоби платформа Twitter не стала центром російської пропаганди.

"Якщо не робити активних дій проти пропаганди, що означає видалення пропагандистських матеріалів, дезінформації, то ви активно підтримуєте війну", - сказала вона.

"Це було б дуже складним і, можливо, небезпечним починанням або пригодою для пана Маска", який хоче, щоб його сприймали як людину, яка допомагає Україні, додала віцепрезидентка Єврокомісії.

"Якщо мережа легко використовується російською пропагандою, то ви, швидше за все, порушуєте правила санкцій, тому що ви можете поширювати контент, розроблений ЗМІ, що перебувають під санкціями, такими як Russia Today і Sputnik", - зазначила Юрова.

Юрова зазначила, що Маску, який заприсягся повернути "свободу слова" у Twitter, не варто недооцінювати ЄС і значні санкції, на які може наразитися Twitter, якщо він не дотримуватиметься правил Євросоюзу.

"Мені здається, що пан Маск і, можливо, деякі інші люди з його оточення недостатньо розуміють, що Європа є передовою. Після багатьох років ретельного аналізу того, як підходити до цифрової сфери, ми вирішили регулювати, і регулювання мають стосуватися всіх, хто хоче вести бізнес на території ЄС", - додала вона.

Twitter - єдина платформа, якою користується Юрова, яка кілька років тому вирішила залишити Facebook компанії Meta. Тепер вона розмірковує, чи варто зберігати свій обліковий запис після того, як у її стрічці нещодавно з'явилися такі матеріали, як китайська порнографія.

Наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон попередив Маска про те, що він повинен "значно збільшити зусилля" з протидії дезінформації у Twitter для дотримання правил ЄС.

Раніше Маск, за даними ЗМІ, непублічно пообіцяв Європейській комісії, що Twitter буде дотримуватися правил Європейського Союзу, зокрема і щодо боротьби з дезінформацією.